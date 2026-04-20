Kesetaraan Gender di SIG Bukan Sekadar Slogan, Terimplementasi di Seluruh Lini Perusahaan
jpnn.com, JAKARTA - Reni Wulandari dipercaya menjabat sebagai Direktur Operasi PT Semen Indonesia (SIG) sejak April 2023, sekaligus menjadi perempuan pertama yang menduduki posisi tersebut di SIG.
Reni, yang merupakan lulusan Teknik Kimia Universitas Diponegoro dan Magister Business Administration dari Swiss German University, telah menempati berbagai posisi strategis di lingkungan SIG Group.
Reni merupakan profesional dengan pengalaman lebih dari 25 tahun di industri semen. Menariknya, sebagai perempuan, sebagian besar perjalanan kariernya ditempuh di area operasi yang didominasi oleh laki-laki.
Dia mengawali karier sebagai General Manager Pabrik Tuban dan Pabrik Narogong di PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI), salah satu anak usaha SIG.
Selanjutnya, Reni dipercaya menjadi Direktur Operasi di PT Semen Gresik sebelum akhirnya diangkat sebagai Direktur Operasi SIG melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 18 April 2023.
“Sejak hari pertama mengemban amanah sebagai Direktur Operasi SIG, saya menerapkan pendekatan Visible-Felt Leadership. Kehadiran pemimpin dan interaksi langsung di lapangan sangat penting, terutama di area operasi yang didominasi karyawan laki-laki,” ujar Reni.
"Sebagai bagian dari minoritas gender, saya tidak mengalami kendala terkait bias gender dalam menjalankan perubahan untuk mendukung kinerja operasi SIG. Ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender di SIG bukan sekadar slogan, melainkan telah terimplementasi di seluruh lini," imbuhnya.
Sebagai penerima penghargaan The Most Extraordinary Women Business Leaders 2024 dari Majalah SWA, Reni menekankan peluang berkarier di sektor industri berat seperti semen menuntut kompetensi dan konsistensi tinggi.
SIG juga menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung kebutuhan karyawan perempuan, seperti cuti melahirkan, ruang laktasi, dan dispensasi haid.
