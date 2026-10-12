Kesetiaan Suzuki Jimny yang Membuatnya Tak Pernah Kehilangan Pesona

jpnn.com, JAKARTA - Ketika tren SUV modern makin mirip pesawat luar angkasa—serba bongsor, meliuk-liuk, dan penuh layar sentuh—Suzuki Jimny justru memilih santai.

Bodi kotak yang jujur, dimensi ringkas, dan karakter 4x4 tangguh tak banyak berubah sejak puluhan tahun lalu.

Bukan karena Suzuki malas bersolek. Jimny membuktikan satu hal sederhana: di tengah gempuran tren yang serba berubah cepat, karakter yang kuat tak pernah mati gaya.

Bagi pencinta otomotif, Jimny bukan sekadar kaleng beroda empat untuk mengantar dari poin A ke poin B. Ada ikatan emosional di sana.

Ketika orang membeli mobil lain karena alasan fungsi atau pamer fitur, pembeli Jimny biasanya mencari rasa.

Bentuk mengotaknya bak kanvas kosong—siap diubah jadi bergaya retro, penjelajah lumpur, hingga tampil kinclong di tengah kota.

Racikan teknisnya pun setia pada akarnya. Konstruksi ladder frame, penggerak 4WD low range, hingga suspensi rigid axle tetap dipertahankan.

Ini tipe mobil yang tak canggung diajak kotor-kotoran di jalur off-road, tetapi tetap bikin orang menoleh saat diparkir di kedai kopi kekinian.