menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Kesiapan Aparat Menjelang Nataru Dinilai Sudah Sangat Memadai

Kesiapan Aparat Menjelang Nataru Dinilai Sudah Sangat Memadai

Kesiapan Aparat Menjelang Nataru Dinilai Sudah Sangat Memadai
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pembatasan angkutan barang saat libur natal dan tahun baru (Nataru). Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah bersama TNI, Polri, dan berbagai pihak terkait terus memperkuat kesiapan nasional demi menjaga keamanan, kelancaran distribusi, dan kenyamanan publik menjelang momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Analis intelijen Pertahanan dan Keamanan Ngasiman Djoyonegoro menilai upaya ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah menjaga stabilitas di tengah lonjakan mobilitas masyarakat.

Ngasiman menyatakan bahwa pola operasi pengamanan terpadu yang dijalankan TNI dan Polri telah terbukti efektif dari tahun ke tahun.

Baca Juga:

"Kami melihat tingkat kesiapan aparat sudah sangat memadai untuk persiapan nataru," ungkap Ngasiman, dalam keterangannya, Jumat (12/12).

Penggalangan masyarakat juga memainkan peran penting dalam memperkuat deteksi dini dan mencegah potensi gangguan.

Koordinasi antarinstansi serta pemerintah daerah dinilai makin solid. Kebijakan pusat yang jelas menjadi landasan kuat bagi daerah untuk bergerak cepat.

Namun, Ngasiman juga menyoroti tantangan akibat bencana alam yang melanda Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.

"Kerusakan pada objek vital dan terganggunya akses komunikasi memang menjadi hambatan logistik. Namun pemerintah sudah bergerak cepat dengan mengerahkan bantuan lintas kementerian untuk memulihkan kondisi," katanya.

Ngasiman menilai pemerintah memperkuat kesiapsiagaan nasional jelang Nataru untuk menjaga keamanan dan kelancaran publik.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI