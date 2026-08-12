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Kesibukan Sarwendah di Tengah Masalah dengan Ruben Onsu

Kesibukan Sarwendah di Tengah Masalah dengan Ruben Onsu
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Sarwendah dan kuasa hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (12/8). Foto: PKL/Intan Ramadani

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah masih harus menjalani serangkaian persidangan terkait gugatan hak asuh anak yang dilayangkan mantan suaminya, Ruben Onsu.

Meski demikian, dia bersyukur tetap bisa sibuk bekerja dan beraktivitas, termasuk siaran langsung di media sosial.

“Senang bisa berinteraksi sama followers,” kata Sarwendah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Rabu (12/8)

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Mantan personel Cherrybelle itu tidak memungkiri banyak komentar warganet yang diterima di media sosial belakangan ini.

Walau begitu, Sarwendah bersyukur mash banyak yang menyampaikan dukungan hingga memberi saweran.

“Kalau aku liat sih, malah banyak banget yang komen love putih, banyak gif yang aku lihat malahan,” tuturnya.

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Sarwendah menganggap pemberian yang dikirim penggemar bukan sekadar nominal.

Dia merasa hal tersebut merupakan bentuk dukungan yang membuatnya terharu.

Selebritas Sarwendah masih harus menjalani serangkaian persidangan terkait gugatan hak asuh anak yang dilayangkan mantan suaminya, Ruben Onsu.

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