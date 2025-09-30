Kesimpulan Penyidik di Kasus Kematian Arya Daru Belum Bisa Menenangkan Hati Keluarga
jpnn.com, JAKARTA - Ayah diplomat Arya Daru Pangayunan, Subaryono mengaku sampai saat ini tidak puas dengan kesimpulan penyidik terhadap kasus kematian diplomat muda Kemenlu.
Dia berkata demikian saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9).
"Bagaimana penyampaian dari pihak penyidik pada waktu itu belum bisa menenangkan kami terus terang saja," kata dia dalam rapat, Selasa.
Subaryono memang menghargai kinerja kepolisian dalam mengungkap penyebab tewasnya Arya Daru.
Namun, kata dia, pihak keluarga sampai kini merasa ada yang mengganjal dari kerja kepolisian mengusut kasus Arya Daru.
"Bagi kami itu juga belum membuat kami merasa jelas dengan apa sebetulnya yang terjadi pada anak kami," ujarnya.
Subaryono mengatakan pihak keluarga sampai kini juga bingung menyampaikan keluhan terhadap pengusutan kasus Arya Daru.
"Saya terus terang sebagai orang tua di Yogyakata, saya tidak tahu harus ke mana saya harus menyampaikan hal itu," kata dia.
Keluarga mendiang Arya Daru Pangayunan sampai kini tidak puas dengan kesimpulan penyidik terhadap kasus kematian diplomat muda itu.
