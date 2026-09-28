Kesimpulan Rapat Kasus Lapas Cibinong, Muncul Desakan Pembongkaran Bangunan

jpnn.com, JAKARTA - Komisi XIII DPR RI membuat enam kesimpulan setelah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Imipas Mashudi dan Kalapas nonaktif Kelas IIA Cibinong Wisnu Hani Putranto di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9).

Diketahui, rapat digelar setelah heboh sidak Ombudsman yang menemukan rumah dan fasilitas mewah di area Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat.

Pertama, Komisi XIII akan melakukan kunjungan bersama Dirjen Pas Kemen Imipas ke Lapas Kelas IIA Cibinong demi memeriksa perbedaan temuan antara hasil sidak.

Diketahui, Komisi XIII sendiri merasa ada perbedaan temuan Ombudsman dengan pengecekan Kemen Imipas.

Kedua, Komisi XIII DPR RI akan melakukan RDP dengan Irjen Kemen Imipas untuk memaparkan hasil pemeriksaan secara menyeluruh atas temuan Ombudsman di Lapas Kelas IIA Cibinong.

"Termasuk, hasil pemeriksaan terhadap kepemilikan, penggunaan, dan pengelolaan infrastruktur serta aset pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Cibinong," demikian hasil kesimpulan rapat seperti dibacakan Ketua Komisi XIII Willy Aditya, Senin.

Ketiga, Komisi XIII DPR RI mendorong pelaksanaan pemeriksaan secara menyeluruh, transparan, dan objektif terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam permasalahan di Lapas Kelas IIA Cibinong tanpa terkecuali.

"Penerapan sanksi secara tegas dan proporsional sesuai dengan tingkat pelanggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian Willy kembali membacakan kesimpulan rapat.