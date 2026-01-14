Kesuksesan Avatar Antarkan Zoe Saldana Jadi Aktris Berpendapatan Tertinggi

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Zoe Saldana mencatat tonggak baru dalam kariernya setelah dinyatakan sebagai aktor dengan pendapatan box office tertinggi sepanjang masa.

Predikat tersebut disampaikan Variety pada Selasa (13/1), seiring melesatnya performa film terbarunya, “Avatar: Fire and Ash”.

Film tersebut, yang tayang perdana pada Desember 2025, telah meraih pendapatan global sebesar 1,23 miliar dolar AS.

Angka itu menambah daftar panjang film-film sukses yang dibintangi Saldana dan berada di jajaran terlaris sepanjang sejarah perfilman modern.

Selain “Fire and Ash”, aktris kelahiran 1978 itu terlibat dalam tiga film yang masuk daftar lima besar film terlaris sepanjang masa: “Avatar” (2009), “Avatar: The Way of Water” (2022), dan “Avengers: Endgame” (2019).

Dia juga satu-satunya aktris yang tampil dalam empat film dengan capaian di atas 2 miliar dolar AS secara global.

Rekam jejak tersebut makin menegaskan dominasi Saldaña dalam industri film blockbuster. Selain film-film waralaba besar seperti “Avatar” dan “Avengers”, dia juga membintangi tiga film “Guardians of the Galaxy” serta memerankan Nyota Uhura dalam trilogi “Star Trek”, yang secara kolektif menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar AS.

Hingga tahun 2024, akumulasi pendapatan film-film Saldaña mencapai lebih dari 14 miliar dolar AS, menempatkannya di posisi ketiga di bawah Scarlett Johansson dan Samuel L. Jackson. Naiknya pendapatan dari “Fire and Ash” kemudian menggeser posisinya ke peringkat pertama.