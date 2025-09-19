Kesuksesan Fitriesya Maulani Buktikan Perempuan Bisa Memimpin Bisnis Berat

jpnn.com, JAKARTA - Saat banyak perempuan ragu menekuni sektor konstruksi dan energi yang didominasi pria, Fitriesya Maulani justru memilih jalan berbeda.

Perempuan berusia 37 tahun kelahiran Biak, Papua itu berhasil membangun Dhanteras Group, perusahaan penyedia material alam dan solar industri yang telah berdiri lebih dari 11 tahun dan kini memiliki sekitar 200 pegawai.

Dari pemasok perlengkapan kerja sederhana, seragam, sepatu, helm, hingga kebutuhan K3, Fitriesya Maulani membawa perusahaan naik kelas menjadi salah satu pemasok material yang berperan penting dalam proyek infrastruktur nasional.

Jaringan distribusi Dhanteras Group kini menjangkau hampir seluruh Indonesia, dengan rekam jejak kontribusi mulai dari pembangunan jalan tol, proyek gedung bertingkat, pengadaan pemerintah daerah, hingga penyaluran material untuk mendukung pemulihan pascagempa Cianjur.

Menurutnya, bisnis material alam dan energi tidak bisa dilepaskan dari tren pembangunan infrastruktur. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran sebesar Rp 422,7 triliun dalam APBN 2024. Sektor konstruksi sendiri menyumbang hampir 10 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Pemerintah melalui Kementerian PUPR menargetkan penambahan 203 kilometer jalan tol baru yang siap operasi pada tahun 2025. Target ambisius itu menciptakan permintaan besar untuk material alam seperti pasir, batu, serta energi pendukung seperti solar industri.

BPS juga mencatat, sektor konstruksi juga telah menyerap lebih dari 8,7 juta tenaga kerja atau 5,97 persen dari total penduduk bekerja di Indonesia.

“Kami melihat kebutuhan material akan terus meningkat sejalan dengan proyek infrastruktur pemerintah. Tantangan kami adalah menjaga kualitas mulai dari tenaga kerja yang professional dan distribusi agar bisa memenuhi standar proyek berskala nasional,” ungkap Fitriesya Maulani, Jumat (19/9).