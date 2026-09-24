Kesulitan Mengurus Sertifikat Halal, Pedagang Seblak Uji Materi UU JPH ke MK

jpnn.com, JAKARTA - Wahyu Triana Sari, seorang pedagang seblak mengajukan uji materiil UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) sebagaimana diubah UU Nomor 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (23/9).

Ana sapaan akrab pedagang seblak itu mengajukan permohonan melalui kuasa hukumnya, yakni Viktor Santoso Tandiasa, Nur Rizky Khafifah, dan Isam Saifudin.

Viktor mengatakan uji materi yang dilayangkan Ana bukan upaya pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) menolak sertifikasi halal.

Menurutnya, upaya uji materi agar pelaku UMK mendapat kemudahan pengurusan dan fasilitasi dari pemerintah dalam mengurus atau mendapatkan sertifikat halal.

"Kemudian, mendapatkan perlakuan atas waktu yang adil dalam penerapan kewajiban kehalalan produk dagangan yang dijual selama ini, karena berujung pada pengenaan sanksi teguran hingga penarikan produk," ujar dia melalui layanan pesan, Kamis (24/9).

Viktor melanjutkan Ana selama ini menjual seblak, risol, roti bakar, hingga kue gabin, sehingga mampu menopang nafkah keluarga.

Namun, lanjutnya, Ana baru mengetahui bahwa produk yang dijual wajib bersertifikat atau memiliki pernyataan halal paling lambat 17 Oktober 2026, sebagaimana amanat Pasal 160 PP Nomor 42 Tahun 2024.

"Jika belum memenuhinya, dia berisiko dikenai sanksi administratif yang dapat berujung pada penarikan produk dari peredaran," ujar Viktor.