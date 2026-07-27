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Ketegangan di Timteng Mereda, Semoga Ada Kabar Baik dari Rupiah

Ketegangan di Timteng Mereda, Semoga Ada Kabar Baik dari Rupiah
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Nilai tukar rupiah pada Senin pagi bergerak melemah 9 poin atau 0,05 persen menjadi Rp 17.972 per dolar AS (USD). Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah pada Senin pagi bergerak melemah 9 poin atau 0,05 persen menjadi Rp 17.972 per dolar AS (USD).

Pada penutupan sebelumnya rupiah berada di level Rp 17.963 per USD.

Namun, Analis Doo Financial Futures Lukman Leong memprediksi rupiah bakal menguat.

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“Rupiah berpotensi menguat terhadap dolar AS (Amerika Serikat) di tengah meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, menyusul penghentian aksi saling serang antara AS dan Iran,” kata Lukman di Jakarta, Senin.  

Mengutip Anadolu, tidak ada laporan serangan baru dari Amerika Serikat maupun Iran untuk malam kedua berturut-turut, sementara Pakistan dan Qatar meningkatkan upaya mediasi guna mendorong deeskalasi konflik antara Washington dan Teheran.

Menurut Komando Pusat AS (CENTCOM), jeda tersebut terjadi setelah hampir dua pekan serangan Amerika Serikat yang menyasar infrastruktur militer, sistem pengawasan pesisir, fasilitas rudal dan pesawat nirawak, aset angkatan laut, serta pusat logistik Iran.

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Sumber pemerintah Pakistan mengatakan kepada Anadolu bahwa Islamabad dan Doha kini mengintensifkan pertukaran pesan antara Amerika Serikat dan Iran.

Langkah itu dilakukan setelah kedua pihak menyampaikan tanggapan mereka terhadap formula bersama yang diajukan mediator untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama beberapa bulan.

Nilai tukar rupiah pada Senin pagi bergerak melemah 9 poin atau 0,05 persen menjadi Rp 17.972 per dolar AS (USD).

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