jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Departemen Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Pieter Pandie mengungkapkan dinamika konflik di Timur Tengah dinilai masih menjadi penentu utama bagi ketahanan energi Indonesia sekaligus stabilitas pasar energi global.

Kemenangan Partai Demokrat pada pemilihan umum sela Amerika Serikat awal November dinilai memberi sinyal positif bagi perkembangan politik kawasan.

Di sisi lain, memanasnya ketegangan di Selat Hormuz dan Bab el-Mandeb menunjukkan keamanan serta pemulihan jalur perdagangan energi dunia masih diliputi ketidakpastian.

"Pemerintah perlu mengantisipasi berbagai kemungkinan perkembangan konflik, termasuk dampaknya terhadap pasokan, harga energi, dan stabilitas ekonomi nasional," ujar Pieter Pandie dalam keterangan tertulis, Minggu (22/11).

Terkait kondisi tersebut, Tenggara Strategics memandang pemerintah Indonesia dan pelaku sektor energi perlu memantau pergerakan politik serta militer para aktor utama, termasuk Amerika Serikat dan Iran.

Berdasarkan pembacaan atas dinamika itu, Tenggara Strategics memetakan tiga skenario yang harus diwaspadai, mulai dari skenario status quo yang menahan pasar dalam ketidakpastian, eskalasi yang berisiko mengganggu pasokan serta mengerek harga energi, hingga de-eskalasi yang membuka peluang pemulihan perdagangan energi global.

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Pada skenario status quo, ketegangan tidak meletus menjadi perang terbuka berskala besar, tetapi kesepakatan politik untuk mengakhiri konflik juga belum terwujud.

Situasi tersebut tecermin dari langkah Iran yang masih menutup Selat Hormuz sambil memberlakukan pemungutan tarif bagi kapal yang menghendaki lintasan aman.