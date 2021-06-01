Ketemu Vidi Aldiano di Mimpi, Anya Geraldine: Rasanya Senang Banget

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Aktris Anya Geraldine mengaku pernah memimpikan sosok mendiang Vidi Aldiano.

Bintang film Layangan Putus the Movie itu merasa senang, meski hanya bisa melihat mendiang sahabatnya tersebut dalam mimpi.

"Satu kali. Dua kali (pernah mimpi). Dan itu rasanya benar-benar senang banget," ujar Anya Geraldine di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Minggu (29/3).

Bagi perempuan 30 tahun tersebut, mimpinya itu bukan sekadar bunga tidur.

Sebab, Anya Geraldine merasa bahwa mimpi itu bak anugerah yang bisa sedikit mengobati rasa rindunya terhadap mendiang Vidi Aldiano.

"Rasanya kayak anugerah banget dari Allah, bisa dipertemukan begitu ya dengan beliau di dalam mimpi. Jadi, alhamdulillah banget," tuturnya.

Perasaan rindu terhadap sahabatnya itu pun masih acapkali dirasakan oleh sang aktris.

Oleh karena itu, tak jarang dia berharap dapat kembali bertemu Vidi dalam mimpinya.