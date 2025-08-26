Keterangan Penculik Kacab Bank BUMN soal Keterlibatan Oknum & Uang Puluhan Juta
jpnn.com - JAKARTA - Eras Musuwalo, tersangka kasus penculikan kepala cabang sebuah bank BUMN Mohamad Ilham Pradipta (37) memohon maaf melalui kuasa hukumnya, Adrianus Agau.
Dia juga mengungkap ada keterlibatan oknum dan meminta perlindungan kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
"Kami mau memohon maaf kepada keluarga korban. Semoga persoalan ini, penyidik Polda Metro Jaya segera mengungkap motif dan pelaku utamanya," kata Adrianus Agau kepada wartawan, Selasa (26/8).
Menurut Adrianus, awalnya tersangka Eras diminta oleh seseorang untuk menjemput paksa korban di parkiran supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur.
"Setelah penjemputan dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang berinisial F itu untuk (korban) diserahkan di daerah Jakarta Timur," katanya.
Adrianus menjelaskan setelah menyerahkan korban kepada seseorang berinisial F, Eras dkk kemudian pulang.
Namun, berselang beberapa jam setelah itu, Eras dkk dipanggil lagi untuk mengantar pulang korban.
"Nah, pada saat waktu ketemu lagi, di situlah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi," ujarnya.
Para penculik Kacab sebuah bank BUMN mengaku mendapatkan puluhan juta rupiah. Begini ceritanya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Lagi, 7 Pelaku Penculikan-Pembunuhan Kacab Bank Ditangkap, Total Jadi 15 Orang, Perannya?
- Total 15 Orang Ditangkap Kasus Penculikan-Pembunuhan Kacab Bank
- Polisi Tangkap 15 Orang Terkait Pembunuhan Kacab Bank BUMN
- Bunuh Pacar di Indramayu, Oknum Polisi Bripda AMS Langsung PTDH
- Brigadir Esco Faska Tewas Diduga Dibunuh dengan Leher Terikat Tali
- Dino Patti Djalal Sebut CCTV di Indekos Diplomat Arya Janggal, Teori Bunuh Diri Tak Masuk Akal