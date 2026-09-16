Keterlibatan Luna Maya Dalam Film Desember Jani

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Luna Maya bergabung sebagai produser eksekutif dalam film terbaru yang berjudul Desember Jani.

Menurutnya, film Desember Jani menjadi warna baru bagi perfilman Indonesia dan memberikan pengalaman baru untuknya.

"Saya merasa sangat senang bisa menjadi bagian dari produser eksekutif film Desember Jani. Sebuah film dengan warna lain yang hangat dari Palari Films, yang selama ini selalu menjaga kualitas filmnya di bioskop, dan berdaya saing di festival film internasional. Saya juga bangga menjadi bagian dari All Women Project ini,” ungkap Luna Maya.

Palari Films baru saja merilis teaser trailer film Desember Jani, yang menjadi ‘All Women Project’ saat media gathering di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Mengangkat dinamika sebuah keluarga terdiri dari empat perempuan dari tiga generasi; Oma, Mama, dan dua remaja putri (kakak & adik).

Dalam teaser trailer, diceritakan Sigi Wimala memerankan seorang Ibu bernama Winnie yang tinggal bersama anak keduanya, Jani (Chempa Puteri), dan ibunya, Oma (Tutie Kirana).

Sementara anak pertamanya, Julia (Hyori Mika) kabur dari rumah. Winnie merasa harus bertanggung jawab terhadap keluarganya, sembari menavigasi perasaan dan emosinya.

Tidak hanya teaser trailer, Desember Jani juga merilis music video dari OST film berjudul Kopi Kaleng ciptaan Harlan Boer, yang kini diaransemen ulang dan dibawakan oleh dua pemeran film, Hyori Mika dan Chempa Puteri.