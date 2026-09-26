Ketidakpuasan Publik Dalam Narasi Besar Perubahan Struktural

jpnn.com, JAKARTA - Perubahan pada lanskap geopolitik (ekonomi-politik dunia) berdampak nyata terhadap Indonesia.

Sebagaimana gejala dedolarisasi di tingkat dunia berhubungan nyata dengan penggunaan sistem pembayaran alternatif.

Salah satu contohnya adalah QRIS di dalam negeri.

Demikian pula kegagalan sistem demokrasi liberal di banyak negara berhubungan nyata dengan pencarian atas rancangan sistem dan bangunan politik terbaik yang dapat diwujudkan di sini.

Bangsa Indonesia tidak ingin hanya terdampak dari perkembangan ekopol dunia, melainkan ingin menyumbang dampak positif bagi tatanan dunia baru yang lebih adil, damai, dan demokratis.

Berakhirnya dominasi Amerika Serikat bukan hanya soal akhir pengaruh sebuah negara adikuasa tunggal, tetapi juga soal akhir dari sistem ekonomi-politik yang dibangun dan dipertahankannya sejak berakhirnya Perang Dunia II.

Bangunan sistem itu sekarang sedang runtuh, dimulai dari Amerika Serikat sendiri sebagai pusat imperium kapitalisme dunia.

Model kapitalisme berbasis finansial bersama neoliberalismenya telah selesai.