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Ketika Banyak yang Meminta Justin Hubner Tidak Main di Liga Indonesia

Ketika Banyak yang Meminta Justin Hubner Tidak Main di Liga Indonesia
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Justin Hubner. Foto: PSSI

jpnn.com, JAKARTA - Penggawa Timnas Indonesia Justin Hubner bercerita tentang Fortuna Sittard nyaris melepasnya ke klub Liga Indonesia Persija Jakarta.

Hubner mengatakan Fortuna ingin melepasnya dengan transfer fee 2 juta euro atau sekitar Rp40 miliar.

Pemain berposisi sebagai bek itu mengaku tawaran Persija datang pada bursa transfer musim panas ini atau sebelum musim 2026/27 dimulai.

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"Dua juta euro, Persija Jakarta," ungkap Hubner kepada media Belanda Voetbal Primeur, dikutip Kamis.

Hubner datang ke Fortuna Sittard secara gratis dari Wolverhampton Wanderers pada Juli 2025.

Sejak itu, bek tengah 23 tahun tersebut menjadi pilihan utama di jantung pertahanan dengan kini sudah mengemas 39 penampilan, dua gol, dan satu assist.

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"Fortuna merekrut saya secara gratis, tetapi mereka menginginkan lebih banyak uang. Di satu sisi, itu merupakan sebuah pujian. Namun, seberapa sering lagi saya akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh penghasilan sebesar itu?," ungkap Hubner.

Kini, Hubner mengaku bersyukur transfer ke Persija tidak terealisasi. Terlebih, performanya bersama Fortuna Sittard tengah menunjukkan perkembangan positif.

Penggawa Timnas Indonesia Justin Hubner bercerita tentang Fortuna Sittard nyaris melepasnya ke klub Liga Indonesia Persija Jakarta.

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