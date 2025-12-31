menu
Ketika Duo Jenderal Turun ke Jalan Asia Afrika Bandung

Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan saat meninjau keramaian di kawasan Asia Afrika jelang malam pergantian tahun, Rabu (31/12/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan bersama Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) III/Siliwangi Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Kosasih memantau langsung perayaan malam tahun baru di kawasan Asia Afrika, Kota Bandung, pada Rabu (31/12/2025) malam.

Kehadiran dua jenderal bintang dua ini di tengah keramaian masyarakat Kota Bandung bukan hanya untuk inspeksi keamanan, melainkan untuk melayani dan menghibur warga yang menanti pergantian tahun 2025 ke 2026.

Rudi mengatakan, pihaknya ingin memastikan masyarakat dapat merayakan momen pergantian tahun dengan aman dan nyaman.

"Hari ini kami tampil berdua untuk melayani semua masyarakat yang ada di Kota Bandung yang hadir di Jalan Asia Afrika ini," kata Rudi ditemui di Pospam Asia Afrika.

Ia menjelaskan, pelayanan yang diberikan bertujuan menjaga keamanan pengunjung serta properti mereka.

Selain itu, pihaknya memberikan edukasi mengenai langkah-langkah keselamatan selama berada di keramaian.

Dalam kesempatan tersebut, Rudi juga menyampaikan imbauan penting kepada wisatawan maupun warga lokal.

Ia meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan mandiri.

