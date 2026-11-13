Ketika Guideline Baku Tak Lagi Memadai Menghadapi Pandemi Covid-19

jpnn.com, JAKARTA - “Medicine is a science of uncertainty and an art of probability.” Ungkapan Sir William Osler, dokter asal Kanada yang dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan kedokteran modern, itu menekankan bahwa praktik kedokteran tidak hanya bertumpu pada ilmu pengetahuan, tetapi juga membutuhkan pertimbangan dan kebijaksanaan dalam menghadapi ketidakpastian.

Pemikiran tersebut menjadi salah satu poin penting dalam perdebatan ilmiah antara Prof. Dr. dr. Dasaad Mulijono, Sp.JP(K) dan Dr. dr. Muhammad Munawar, Sp.JP(K) mengenai penanganan pasien jantung selama pandemi COVID-19.

Perdebatan ini menyoroti penerapan pedoman praktik klinis atau guideline dalam situasi darurat yang berbeda dari kondisi normal.

Pedoman praktik klinis umumnya disusun berdasarkan asumsi bahwa rumah sakit memiliki fasilitas memadai, sistem rujukan berjalan lancar, waktu pemeriksaan tersedia, serta tenaga ahli dapat memberikan pelayanan secara optimal.

Dalam kondisi normal, pedoman menyarankan pemasangan ring dilakukan apabila penyempitan pembuluh darah jantung sudah tergolong berat, yakni di atas 70 persen.

Namun, pandemi COVID-19 mengubah berbagai asumsi tersebut. Ruang tindakan jantung dibatasi, ambulans sulit diperoleh, pasien positif COVID-19 kerap menghadapi penolakan rumah sakit, sementara pengetahuan mengenai virus terus berkembang hampir setiap pekan.

Prof. Dasaad menilai penerapan pedoman masa normal secara kaku dalam situasi darurat tidak tepat. Ia mengibaratkannya seperti seorang nakhoda yang menghadapi badai, tetapi hanya mengandalkan peta yang dibuat untuk kondisi cuaca cerah.

Menurut Prof. Dasaad, keputusan medis selama pandemi harus mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi tenaga kesehatan.