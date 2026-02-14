Ketika Harmoni Bertemu Venue Sempurna: Westlife dan Malam Emosional di NICE PIK2
jpnn.com, JAKARTA - Ada momen ketika kualitas musik dan ruang pertunjukan saling menguatkan. Malam itu, Selasa (10/2/2026), momen tersebut terasa jelas di dalam Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2. Harmoni khas Westlife bertemu dengan tata akustik dan produksi panggung yang presisi.
Lampu utama perlahan meredup. Intro orkestra mengalun, disusul tiga suara yang langsung dikenali ribuan penggemar. Format A Gala Evening 2026 menghadirkan nuansa elegan dengan dukungan aransemen simfonik, memperkaya lagu-lagu yang telah hidup lebih dari dua dekade.
Setiap nada terdengar bersih. Vokal mengisi ruang tanpa gema berlebihan. Instrumen orkestra menyatu tanpa menutupi harmoni utama. Arena konser berubah menjadi ruang nostalgia yang terkurasi.
Kevin Mahendra (29), musisi kafe sekaligus penggemar lama Westlife, menilai kualitas musikal malam itu berada pada level tinggi.
“Blending vokal mereka tetap solid. Sustain panjangnya stabil dan harmoninya rapat. Itu bukti mereka masih sangat terlatih secara teknis,” ungkap Kevin.
Menurut Kevin, kualitas venue turut menentukan pengalaman tersebut.
“Akustik NICE PIK2 mendukung detail suara. Bahkan di lagu pelan, dinamika volumenya tetap terasa," tambahnya.
Shinta Lestari (34), yang datang bersama komunitas penggemar, merasakan pengalaman emosional yang berbeda dari konser sebelumnya.
Konser Westlife berlangsung meriah di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2 pada Selasa (10/2).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- NICE PIK2 Resmi Kantongi Izin Fasilitas TPPB dari Kanwil Bea Cukai Banten
- 4.500 Buddhis Akan Berdoa Bersama di NICE PIK2, Dihadiri 3 Pemimpin Sakya Dunia
- Nantikan Krista Interfood 2026 di NICE PIK 2, Catat Tanggalnya
- IRSX Raup Miliaran dari Konser Brian McKnight, Folago Pro Bakal Hadirkan Westlife di Surabaya
- Catat Sejarah, NICE PIK2 Jadi Venue Pertemuan 3 Tokoh Dunia di CCS 2025
- Pameran Keramika Indonesia 2026 Hadir NICE PIK2