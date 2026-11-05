Ketika Istana Tak Lagi Aman: Penyadapan Presiden dan Krisis Kedaulatan Digital Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia bukan sekadar persoalan politik, apalagi hanya menyangkut siapa yang melakukan dan siapa yang menjadi sasaran. Peristiwa ini membuka persoalan serius mengenai keamanan digital negara.

Dalam perspektif teknologi informasi dan keamanan siber, komunikasi seorang kepala negara merupakan aset strategis yang menyangkut kerahasiaan kebijakan, diplomasi, pertahanan, serta stabilitas nasional.

Kebocoran informasi dapat menciptakan kerentanan yang dampaknya melampaui kepentingan individu.

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Ketika komunikasi Presiden diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal, pertanyaan mendasarnya bukan hanya bagaimana tindakan tersebut dilakukan, melainkan apakah negara memiliki sistem pengamanan, pengawasan, dan pertanggungjawaban digital yang memadai.

Penyadapan Bukan Sekadar Persoalan Politik, Melainkan Ancaman Keamanan Negara

Perkembangan teknologi pengawasan elektronik telah mengubah karakter ancaman keamanan nasional. Penyadapan tidak lagi selalu membutuhkan akses fisik terhadap perangkat komunikasi, karena intersepsi dapat dilakukan melalui berbagai infrastruktur digital.

Salah satu teknologi yang perlu dipahami adalah Lawful Interception Management System (LIMS), yaitu sistem yang memungkinkan aparat berwenang melakukan intersepsi komunikasi melalui mekanisme tertentu pada jaringan operator telekomunikasi.

Secara teknis, sistem tersebut dapat menangkap isi komunikasi dan metadata, seperti nomor yang berkomunikasi, waktu, durasi, serta pola hubungan. Kemampuan intersepsi bergantung pada konfigurasi sistem dan karakteristik layanan komunikasi yang digunakan.