Ketika Karya Kanvas Menjelma Jadi Busana di Eksibisi 'The Untitled' 2026

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia sukses menghadirkan pameran seni rupa The Untitled dengan hasil karya 14 perupa dari berbagai daerah.

Melalui kolaborasi pelukis Agus Wicaksono dengan 2Madison Avenue, karya seni tidak hanya dipamerkan di galeri, tetapi juga diterjemahkan menjadi produk yang dapat dikenakan dalam keseharian.

"Lewat pendekatan yang mempertemukan karya visual, desain, dan fesyen," ujar Agus, di Jakarta, Kamis (1/10).

Pameran bertajuk The Unspoken Narratives Waiting to be Told tersebut berlangsung pada 2 hingga 17 Oktober 2026 di 2Madison Gallery Kemang dan 2Madison Plaza Pondok Indah, Jakarta.

Para seniman yang terlibat berasal dari sejumlah kota, antara lain Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bogor, Magetan, Klaten, Gresik, Padang dan Tangerang Selatan.

Melalui tema tersebut, setiap perupa mendapat ruang untuk menyampaikan narasi personal dengan pendekatan artistik masing-masing.

Keragaman itu terlihat dari karya yang mengangkat pengalaman masa kecil, filosofi kehidupan hingga proses membangun kembali diri setelah menghadapi kesulitan.

Agus Wicaksono membawa 25 lukisan yang dibuat pada 2022. Karya-karyanya banyak menampilkan figur hewan dengan teknik kontur menggunakan kuas, pendekatan yang dikembangkannya setelah beralih dari pisau palet pada 2016.