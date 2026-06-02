Ketika Pancasila Mengajak Kita Becermin
Oleh: Ir. Ibnu Prakoso, M.Sos - Alumnus PPRA LVIII Lemhannas RI, Ketua Bidang Pengkaderan DPP IKAL-Lemhannas 2026-2031, aktif dalam kajian kebangsaan, penguatan karakter, dan isu ketahanan nasional
jpnn.com - Delapan puluh satu tahun setelah Bung Karno memperkenalkan Pancasila pada 1 Juni 1945, pertanyaan yang layak kita ajukan bukanlah apakah kita masih menghafal lima silanya, melainkan apakah nilai-nilainya sungguh hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pancasila tidak membutuhkan lebih banyak pujian. Yang dibutuhkannya adalah keberanian untuk menjadikannya pedoman dalam setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan.
Setiap tahun Hari Lahir Pancasila diperingati melalui berbagai upacara dan seremoni.
Namun, peringatan itu akan kehilangan makna apabila tidak menjadi momentum evaluasi nasional.
Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan kompas moral yang seharusnya mengarahkan pembangunan, hukum, politik, dan ekonomi agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.
Momentum refleksi itu menjadi penting ketika kita menyaksikan berbagai persoalan yang masih dihadapi bangsa ini.
Di Papua, pembangunan terus berjalan dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun, pada saat yang sama muncul kekhawatiran mengenai kerusakan lingkungan dan berkurangnya kawasan hutan yang selama ini menjadi bagian penting kehidupan masyarakat adat.
Cara terbaik menghormati Pancasila bukan hanya dengan mengenangnya, melainkan dengan menghadirkannya dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Peringati Hari Lahir Pancasila, Ketum Logis 08 Nilai Prabowo Konsisten Jalankan Amanat Pendiri Bangsa
- IKAL-Lemhannas Siap Hadirkan Penguatan Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda
- Purnomo Yusgiantoro Ajak Alumni IKAL Lemhannas Perkuat Persatuan Nasional
- Penguatan Peran Alumni Lemhannas di Tengah Tantangan Kebangsaan
- Integritas Pendidikan di Tengah Ujian Kepercayaan
- IKAL Lemhannas Dorong Penguatan Asta Cita, Peserta Munaslub Soroti Ketahanan Nasional Hingga Geopolitik