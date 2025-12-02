Ketika Prabowo Bicara Ekonomi Indonesia 2026

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menatap optimistis kondisi ekonomi Indonesia menjelang tahun 2026, seusai menerima laporan terbaru dari jajaran kementerian atau lembaga (K/L) bidang ekonomi.

Keyakinan tersebut muncul setelah mendengar pemaparan mengenai situasi finansial dan moneter tanah air pada tahun ini.

Menurut Presiden, data hasil pertumbuhan ekonomi akhir tahun 2025 memberikan gambaran jelas dan menenangkan mengenai masa depan bangsa.

Hal tersebut dinilai menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menghadapi dinamika dunia yang tidak menentu.

"Saya kira secara objektif, secara jujur, bisa kita terima sebagai sebuah paparan yang sangat komprehensif, sangat lengkap, sangat detail, dan mencerminkan dan memberi kepada kita gambaran kondisi ekonomi Indonesia yang sesungguhnya cukup menjanjikan, cukup menenangkan kita di tengah tantangan global yang penuh ketidakpastian," kata Prabowo dalam agenda Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Lebih lanjut, Prabowo menyoroti situasi eksternal di mana persaingan antarnegara semakin ketat di berbagai sektor.

Dia menggarisbawahi adanya perebutan pengaruh global yang berdampak pada stabilitas ekonomi internasional.

Selain itu, dinamika konflik di berbagai belahan dunia juga menjadi perhatian serius, lantaran ketegangan hadir silih berganti.