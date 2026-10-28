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Ketika Rakyat Gelisah, Negara Harus Berbenah

Oleh: Karunojoyo Alvin Tulis - Ketua Lembaga Hukum dan Masyarakat PP PMKRI 2026-2028

Ketika Rakyat Gelisah, Negara Harus Berbenah
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Ketua Lembaga Hukum dan Masyarakat PP PMKRI 2026-2028 Karunojoyo Alvin Tulis. Foto: Dokumentasi pribadi

jpnn.com - Indonesia tidak kekurangan janji tentang kemajuan.

Namun, di balik narasi pembangunan, masih terdapat persoalan mendasar yang menuntut perhatian serius: kerusakan lingkungan, kebakaran hutan, tekanan ekonomi, ketimpangan sosial, hingga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar persoalan lingkungan.

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Ia menyangkut keselamatan manusia, hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta tanggung jawab negara dalam memastikan hukum ditegakkan.

Ketika kerusakan terus terjadi, publik berhak mempertanyakan efektivitas pengawasan dan keseriusan penindakan terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.

Di sisi lain, masyarakat masih menghadapi tantangan dalam memperoleh pekerjaan yang layak, pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan, dan kehidupan yang terjangkau.

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Pembangunan seharusnya tidak hanya terlihat dalam angka statistik, tetapi juga terasa dalam kehidupan sehari-hari.

Sebab, keberhasilan negara tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi, melainkan dari seberapa adil kesejahteraan itu dirasakan rakyat.

Demonstrasi dan penyampaian aspirasi pada momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi.

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