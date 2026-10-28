Ketika Rakyat Gelisah, Negara Harus Berbenah
Oleh: Karunojoyo Alvin Tulis - Ketua Lembaga Hukum dan Masyarakat PP PMKRI 2026-2028
jpnn.com - Indonesia tidak kekurangan janji tentang kemajuan.
Namun, di balik narasi pembangunan, masih terdapat persoalan mendasar yang menuntut perhatian serius: kerusakan lingkungan, kebakaran hutan, tekanan ekonomi, ketimpangan sosial, hingga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar persoalan lingkungan.
Ia menyangkut keselamatan manusia, hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta tanggung jawab negara dalam memastikan hukum ditegakkan.
Ketika kerusakan terus terjadi, publik berhak mempertanyakan efektivitas pengawasan dan keseriusan penindakan terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.
Di sisi lain, masyarakat masih menghadapi tantangan dalam memperoleh pekerjaan yang layak, pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan, dan kehidupan yang terjangkau.
Pembangunan seharusnya tidak hanya terlihat dalam angka statistik, tetapi juga terasa dalam kehidupan sehari-hari.
Sebab, keberhasilan negara tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi, melainkan dari seberapa adil kesejahteraan itu dirasakan rakyat.
Demonstrasi dan penyampaian aspirasi pada momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Demokrasi Bukan Sekadar Panggung Pencitraan
- Ingin Bermanfaat Buat Rakyat, Golkar Gelar Donor Darah di Jakarta
- Mencegah Penundukan Negara Hukum Demokratis
- Brigjen Agus Bhakti: Perang Kognitif Tantangan Baru Pertahanan & Demokrasi Indonesia
- Heru Subagia: Merangkul Anies, Ganjar, dan Mahfud ke Kabinet Bukan Solusi Demokrasi
- Parliamentary Threshold 1% Jadi Sorotan, Pemuda Lintas Partai Gelar Konsolidasi