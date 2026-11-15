Ketika Rakyat Menuntut Ekonomi yang Menyejahterakan
Oleh: Jan Prince Permata - Kandidat Doktor Manajemen Berkelanjutan Perbanas Institute, pemerhati ekonomi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta pegiat Yayasan Kekal Berdikari
jpnn.com - Kemenangan Partai Demokrat dalam pemilu sela Amerika Serikat pada 3 November 2026 menyampaikan pesan yang melampaui persaingan Demokrat dan Republik.
Di tengah kemajuan teknologi dan besarnya kekuatan ekonomi Amerika, biaya hidup, pendapatan keluarga, serta ketidakpastian ekonomi tetap menjadi perhatian penting pemilih.
Demokrat memenangkan kendali Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat.
Hasil ini tidak dapat dijelaskan hanya oleh persoalan ekonomi; dinamika politik, kebijakan pemerintahan, dan isu sosial turut memengaruhi pilihan pemilih.
Namun, keresahan terhadap keterjangkauan kebutuhan sehari-hari menunjukkan betapa erat hubungan antara kebijakan ekonomi dan kepercayaan masyarakat.
Hampir bersamaan, Bank Dunia menerbitkan Poverty, Prosperity, and Planet Report 2026: Jobs at the Center of Poverty Eradication pada 26 Oktober 2026.
Laporan itu memperkirakan 811 juta orang, sekitar satu dari sepuluh penduduk dunia, hidup dengan kurang dari 3 dolar AS per orang per hari menurut paritas daya beli 2021.
Hampir separuh penduduk dunia, sekitar 3,7 miliar orang, berada di bawah ambang 8,30 dolar AS per hari.
Kemenangan Partai Demokrat dalam pemilu sela Amerika Serikat pada 3 November 2026 menyampaikan pesan yang melampaui persaingan Demokrat dan Republik.
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