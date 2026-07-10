Ketua Baleg Berharap Revisi UU Advokat Rampung Tahun Ini
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Bob Hasan merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mendorong pembentukan undang-undang untuk segera melakukan perubahan total pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat).
"Putusan MK bilamana dua tahun RUU Advokat tidak diselesaikan, diganti atau direvisi, maka UU Advokat Nomor 18 Tahun 2023 menjadi batal demi hukum," kata Bob, dikutip dari akun Youtube Petisi Ahli, Kamis (9/7).
Bob mengatakan, dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026, Revisi UU Advokat menjadi inisiatif pemerintah.
"Kita berharap RUU Advokat tahun ini bisa diselesaikan," kata Bob.
Di sisi lain, Bob turut angkat suara soal anggapan advokat yang dianaktirikan dalam proses penegakan hukum.
"Advokat menjadi bagian yang tidak bisa terlepas seperti yang diharapkan masyarakat yakni due proses of law," kata Bob.
Bob menegaskan, dalam menjalankan perannya tidak boleh ada yang menghalang-halangi advokat.
"Itu semua sudah masuk ke ranah peraturan perundang-undangan. Siapa pun tidak bisa menghalang-halangi adanya hubungan yang tujuannya penegakan hukum," kata Bob.
Bob mengatakan, dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026, Revisi UU Advokat menjadi inisiatif pemerintah
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Eks Pimpinan KPK Usul Baleg DPR Cabut Pasal 603 dan 604 KUHP
- Formappi: Baleg DPR Tidak Dapat Intervensi Proses Penegakan Hukum Chromebook
- Harry Ponto Ungkap Arah Baru PERADI SAI, Dorong Revisi UU Advokat & Sistem Multi Bar
- Cegah Korupsi, Revisi UU Partai Politik Perlu Mengatur Pendanaan Parpol
- Bicara di Dewan Pers, Menteri Hukum Jamin RUU Hak Cipta Melindungi Karya Jurnalistik
- RUU PPRT Disetujui Jadi UU, Martin Manurung: Selamat Kepada Pekerja Rumah Tangga