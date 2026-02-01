menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Ketua Banggar DPR Ungkap 7 Prioritas Kerja Bos OJK Friderica

Ketua Banggar DPR Ungkap 7 Prioritas Kerja Bos OJK Friderica

Ketua Banggar DPR Ungkap 7 Prioritas Kerja Bos OJK Friderica
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Dokumentasi - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Senin (16/6/2025). (ANTARA/HO-OJK)

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mencatat tujuh agenda prioritas yang perlu diselesaikan bos baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah proses penunjukan.

Diketahui, pemerintah telah menunjuk Friderica Widyasari Dewi selaku Ketua dan Wakil Ketua OJK pengganti Mahendra Siregar.

Kemudian, pemerintah juga menunjuk Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (KE PMDK).

Baca Juga:

Pertama, kata dia, bos baru OJK perlu membangun kepercayaan pasar dengan tetap menunjukan independensi.

"Satu fondasi utama kepercayaan pasar, bahwa OJK harus tetap independen, dan profesional dalam setiap pengambilan keputusannya," kata Said kepada awak media, Minggu (1/2).

Kedua, kata dia, OJK ke depan perlu membuat porsi yang lebih besar terhadap kebijakan free float menjadi 15 persen.

Baca Juga:

"Ada baiknya OJK semakin memberi porsi lebih besar untuk kebijakan free float," kata dia.

Berikut tujuh catatan yang disampaikan Said soal prioritas kerja para bos OJK setelah ditunjuk pada Sabtu (31/1):

Ketua Banggar DPR Said Abdullah mencatat tujuh kerja prioritas yang perlu diselesaikan bos baru OJK Friderica Widyasari Dewi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI