Ketua BKSAP DPR Apresiasi Peningkatan Kualitas Layanan Haji 2026

jpnn.com, JAKARTA - PKetua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Dr. Syahrul Aidi Maazat menyampaikan apresiasi pada pelaksanaan haji 2026.

Menurut Syahrul, yang juga melaksanakan ibadah sebagai jemaah haji reguler, penyelenggaraan tahun ini jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, baik dari sisi layanan maupun manajemen jemaah.

“Saya merasakan langsung sebagai jemaah haji, namun untuk perbaikan ke depan ada beberapa catatan yang menurut saya harus diperbaiki” ujar Syahrul Aidi dari Makkah, Senin (1/6/2026).

Selain itu, Syahrul Aidi menyoroti peningkatan signifikan pada berbagai tahapan penyelenggaraan haji.

Dia menyebut seluruh aspek layanan berjalan lebih tertata, mulai dari keberangkatan, transportasi, pemondokan, konsumsi, hingga pelayanan kesehatan bagi jemaah.

“Tahapan-tahapan telah berjalan baik seperti aspek layanan, mulai dari keberangkatan, transportasi, pemondokan, konsumsi, hingga pelayanan kesehatan,” jelasnya.

Syahrul juga menilai eningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan sistemik dalam tata kelola haji, termasuk koordinasi antarpetugas di lapangan yang semakin efektif.

Angka Jemaah Wafat Turun Signifikan