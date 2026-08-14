Ketua DPD Puji Prabowo & Gibran di Sidang Tahunan, Sebut Banyak Kesuksesan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Hal itu dia katakan saat memberikan pidato dalam Sidang Tahunan DPR/MPR/DPR RI, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (14/8).

“Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, yang secara kompak dan saling melengkapi, dalam menegakkan martabat bangsa,” ucap Sultan.

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Dia memberikan apresiasi atas berbagai program yang disebut berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional, di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik dunia.

“Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat,” kata dia.

Menurut dia, transformasi ekonomi yang diusung Prabowo diibaratkan mencabut duri dalam daging.

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“Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktik under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional,” tuturnya.

Dalam pandangan DPD RI, kata dia, kebijakan seperti Danantara, Kebijakan Ekspor Satu Pintu, Swasembada Pangan dan Energi, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, serta Kampung Nelayan Merah Putih merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terkait.