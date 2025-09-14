Ketua DPD RI Ajak Masyarakat Palu Satukan Langkah di Milad ke-48 BKPRMI

jpnn.com, PALU - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, memimpin ribuan masyarakat dalam jalan santai memperingati Milad ke-48 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) tingkat nasional di Palu, Minggu (14/9).

Acara tersebut juga dirangkaikan dengan peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke-42 di Provinsi Sulawesi Tengah.

Sultan, yang juga Penasehat BKPRMI, menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat yang tumpah ruah memadati halaman Kantor Gubernur Sulteng.

Ia menekankan bahwa jalan santai bukan sekadar olahraga, melainkan sarana memperkuat silaturahmi, persaudaraan, dan semangat kebersamaan.

“Palu, kota yang pernah menangis, kota yang pernah patah, tapi kini perlahan mulai menegakkan kepala, melangkah gagah, dan menapak harapan masa depan. Jalan sehat ini bukan hanya olahraga, tapi lambang cinta—cinta pada tubuh yang sehat, cinta pada bumi yang lestari, dan cinta pada sesama,” ujar Sultan penuh haru.

Ia juga menegaskan bahwa setiap langkah masyarakat dalam kegiatan tersebut mencerminkan gotong royong, denyut kehidupan bersama, dan semangat untuk bangkit menuju masa depan yang lebih baik.

Jalan santai dengan rute 3,5 kilometer ini berlangsung semarak, melewati sejumlah jalan utama Kota Palu, dan ditutup dengan pembagian doorprize.

Seusai kegiatan, Sultan bersama Gubernur Sulteng melanjutkan aksi simbolis penanaman pohon kayu hitam Sulawesi sebagai bentuk kepedulian lingkungan.