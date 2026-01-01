menu
Ketua DPD RI Dorong UMKM Naik Kelas, Senator Lia Istifhama Merespons
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin yang secara langsung mempromosikan produk UMKM dari daerah. Foto: Humas DPD RI

jpnn.com, JAKARTA - Dukungan tokoh nasional terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kembali mendapat sorotan positif.

Anggota DPD RI asal Jawa Timur Lia Istifhama menyampaikan apresiasi mendalam atas langkah Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin yang secara langsung mempromosikan produk UMKM.

Menurutnya, aksi tersebut bukan sekadar simbolis, melainkan stimulus nyata yang memberi harapan besar bagi UMKM untuk naik kelas.

Dalam pandangan Lia Istifhama, keterlibatan pimpinan lembaga negara dalam mempromosikan produk UMKM menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap ekonomi kerakyatan.

Dia menilai langkah tersebut menjadi bukti bahwa produk lokal memiliki potensi besar untuk bersaing di tingkat nasional, bahkan membuka peluang menuju pasar global.

Lia Istifhama mengungkapkan rasa syukur atas perhatian yang diberikan Ketua DPD RI terhadap UMKM.

Dia menilai promosi langsung dari tokoh nasional memberikan kepercayaan diri bagi para pelaku usaha bahwa karya mereka layak diperhitungkan.

Menurutnya, dukungan semacam ini adalah pesan kuat bahwa UMKM tidak boleh dipandang sebagai sektor pinggiran.

