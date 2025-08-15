Ketua DPD RI Dukung Prabowo Berantas Korupsi dan Pemerataan Ekonomi di Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Baktiar Najamudin menyatakan dukungannya terhadap pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pemerataan ekonomi, pemberantasan korupsi, dan peningkatan layanan dasar di daerah.

Sultan mengatakan, amanat presiden tersebut sejalan dengan tugas konstitusional DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan daerah. "DPD RI menyambut baik langkah-langkah pemerintah yang menempatkan kesejahteraan rakyat desa dan daerah sebagai prioritas," ujarnya dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Jumat (15/8).

Mengenai kedaulatan pangan, Sultan menegaskan DPD akan mengawal pelaksanaan program ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. "Surplus beras dan kebijakan harga beli gabah adalah kemajuan yang harus dijaga. DPD RI akan memfasilitasi verifikasi data produksi di tingkat provinsi dan kabupaten agar manfaat langsung dirasakan petani," katanya.

Saat menanggapi penertiban lahan sawit dan tambang ilegal, Sultan meminta proses tersebut dilakukan dengan prinsip keadilan. "Penertiban harus disertai verifikasi lapangan independen dan program pemulihan mata pencaharian bagi masyarakat terdampak," tegasnya.

Di sisi lain, DPD RI mendukung upaya pemberantasan korupsi dan efisiensi anggaran. "DPD akan memperkuat mekanisme pengawasan terhadap penggunaan APBD dan kinerja BUMD agar program pro-rakyat berjalan efektif," ucap Sultan.

Terkait pendidikan dan kesehatan, ia menyambut baik program sekolah rakyat, distribusi layar pintar, serta layanan kesehatan gratis. "DPD akan mengawal agar renovasi sekolah dan peningkatan layanan kesehatan sampai ke daerah terpencil," tambahnya.

Sultan menutup pernyataannya dengan menegaskan kesiapan DPD RI bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah. "Kedaulatan pangan, tata kelola sumber daya alam, dan layanan dasar yang adil adalah isu-isu daerah. DPD akan memastikan janji-janji itu terwujud di lapangan," pungkasnya. (tan/jpnn)



Yuk, Simak Juga Video ini!

