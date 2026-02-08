Ketua DPD RI Fasilitasi Pertemuan Tokoh Lintas Agama pada Peringatan World Interfaith Harmony Week 2026

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Baktiar Najamudin memfasilitasi pertemuan para tokoh lintas agama pada agenda peringatan World Interfaith Harmony Week 2026 atau Pekan Kerukunanan Antar Agama Sedunia 2026.

Pertemuan itu berlangsung di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (8/1/2026).

Sultan mengaku lembaganya beruntung karena mendapat kepercayaan dari forum lintas agama untuk menyelenggarakan Pekan Kerukunanan Antar Agama Sedunia 2026.

“Kegiatan ini sudah dua tahun diselenggarakan di DPD RI,” ujar Sultan sesaat sebelum pembukaan acara tersebut.

Dalam kesempatan itu, Sultan didampingi Prof. Din Syamsuddin selaku Ketua Kehormatan Inter Religious Council (IRC) Indonesia dan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’I dan para senator dan juga tokoh lintas agama.

Menurut Sultan, pertemuan ini menjadi tempat bagi para tokoh lintas agama untuk menyampaikan pesan dalam rangka menjaga persaudaraan dan kebersamaan.

Sultan menegaskan Indonesia dapat menjaga solidaritas dan menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Intinya, kita mau menjadikan Indonesia sebagai contoh atau prototipe sebagaimana di tengah kebinekaan, di negara lain terjadi konflik, tetapi Indonesia tercipta harmoni perdamaian,” ujar Sultan.