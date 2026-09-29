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Ketua DPD RI - Panglima Kopassus Bekerja Sama Realisasikan Program Karya Bakti Skala Besar di Bengkulu

Ketua DPD RI - Panglima Kopassus Bekerja Sama Realisasikan Program Karya Bakti Skala Besar di Bengkulu
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Ketua Dewan Perwakilan Daerah Repubik Indonesia (DPD RI) Sultan Baktiar Najamudin bersama Panglima Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI seusai melakukan pertemuan terkait rencana kerja sama dalam merealisasikan program pengabdian Angkatan Darat Karya Bakti Skala Besar (KBSB) di Provinsi Bengkulu. Pertemuan keduanya berlangsung di ruangan ketua DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026). Foto: Humas DPD RI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Baktiar Najamudin bersama Panglima Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI akan bekerja sama dalam merealisasikan program pengabdian Angkatan Darat Karya Bakti Skala Besar (KBSB) di Provinsi Bengkulu.

Hal itu disampaikan saat Kedua putera terbaik Bengkulu itu melakukan pembicaraan intensif terkait realisasi program KBSB di ruang kerja ketua DPD RI di Senayan, Jakarta pada Selasa (29/9).

"Kehadiran Panglima Kopassus Letjen Djon Afriyandi pagi ini dalam rangka melakukan koordinasi dan kolaborasi pelaksanaan kegiatan KBSB. Kopassus memang ditugaskan dan perlu terlibat aktif dalam agenda percepatan pengentasan kemiskinan di daerah tertinggal, terluar Dan terdepan (3T)," ungkap Sultan kepada awak media.

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Terkait dengan peran DPD RI, kata Sultan, pihaknya akan berkoordinasi dengan semua pihak khususnya kementerian lembaga terkait untuk turut berkolaborasi dalam program KBSB ini.

"TNI Angkatan Darat juga DPD RI sangat memahami bahwa banyak kebutuhan dasar masyarakat yang justru belum sepenuhnya disiapkan oleh negara. Sementara itu, di saat yang sama Pemerintah daerah merasa sedang kekurangan anggaran," tegasnya.

Oleh Karena itu, lanjutnya, TNI AD melalui Kopassus berupaya serius melakukan terobosan pengabdian yang berorietasi pada peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat daerah melalui program KBSB.

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Sementara itu, Panglima Kopassus Letjen Djon Afriyandi mengungkapkan program KBSB meliputi pembangunan jembatan, jaringan irigasi, sumur bor hingga operasi katarak dan lain-lain.

Dia menyebut jenis program ini merupakan hasil penampungan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Dandim, Korem hingga Kodam.

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin bersama Panglima Kopassus TNI akan bekerja sama dalam merealisasikan program pengabdian Angkatan Darat.

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