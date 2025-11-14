Ketua DPD RI Perkenalkan Gagasan Green Democracy di COP30 Brasil, Delegasi Negara Asing Merespons Positif

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menjadi salah satu pembicara Kunci (Keynote Speaker) di plenary Investment Forum pada perhelatan Conference of Parties (COP) ke-30 di Belem Brasil pada Kamis (13/11) waktu setempat.

Di depan peserta, Delegasi dan industrialis Negara Maju forum COP30 Brasil itu, Sultan tampil sebagai Delegasi RI yang memperkenalkan gagasan Green Democracy and The Climate Change Bill: Indonesia’s Path to Sustainable Transformation”.

Gagasan Green Democracy yang diperkenalkan mendapat response positif dan disambut baik oleh semua Delegasi yang hadir di plenary Investment tersebut.

“Komitmen Indonesia dalam mencapai kesempatan Paris telah dibuktikan dengan berbagai paket kebijakan hijau (Green Policy) baik melalui Undang-undang maupun Peraturan Presiden (Perpres) nomor 110 tahun 2025 Tentang Nilai Ekonomi Karbon,” ujar Sultan.

Di saat yang sama, DPD RI sebagai lembaga Senat Indonesia yang bertanggung jawab atas semua entitas di setiap daerah telah mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) Masyarakat Adat, RUU Daerah Kepulauan dan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim.

“Berbagai kebijakan yang telah diteken oleh Presiden Prabowo Subianto seperti alokasi Dana konservasi serta Rancangan Undang-undang terkait iklim dan masyarakat Adat yang kami ajukan Ini adalah bukti nyata komitmen Indonesia kepada dunia Internasional dalam mempercepat target dekarbonisasi dengan pendekatan kebijakan hijau," tegas Sultan.

Melalui Investment Forum ini, Sultan mengakui bahwa kehadirannya adalah bentuk dukungan atas misi diplomasi iklim Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Indonesia ingin menjalin kerja sama pemanfaatan potensi carbon storage dan transisi energy kepada industrialis gobal dengan pendekatan kolaborasi yang berbasis keadilan dan integritas,” ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Jumat (14/11).