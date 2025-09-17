menu
Ketua DPD RI Puji Mentan Amran Selesaikan 70 Persen Masalah Pertanian dengan Cepat
Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin (kemeja putih, dua dari kiri) bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat melakukan kunjungan kerja ke Bengkulu bersama Mentan Amran, Rabu (17/9). Foto: Dokumentasi Kementan

jpnn.com, BENGKULU - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin memberikan apresiasi tinggi kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang dinilai mampu menyelesaikan sebagian besar persoalan pertanian secara cepat dan solutif.

Hal tersebut disampaikan Sultan saat kunjungan kerja ke Bengkulu bersama Mentan Amran, Rabu (17/9).

“Bukan setengahnya, bahkan 70 persen permasalahan pertanian selesai. Saya harus mengapresiasi setinggi-tingginya. Pak Menteri ini solutif, beliau eksekutor, tidak hanya omon-omon saja, beliau turun langsung memberi solusi,” puji Sultan.

Menurut Sultan, keberadaan Mentan Amran sangat penting dalam mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang ketahanan pangan.

Dia menilai Mentan Amran merupakan menteri yang paling diandalkan dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

Sultan juga memuji Mentan Amran sebagai menteri yang paling diandalkan dengan program prioritas presiden.

"Hampir semua program ketahanan pangan menjadi tanggung jawab beliau. Kami beruntung didatangi oleh salah satu menteri yang selalu kami banggakan, menteri yang memang concern dengan program prioritas Presiden, yaitu memastikan ketahanan pangan kita betul-betul aman terjamin,” lanjutnya.

Sultan juga menekankan Mentan Amran tidak hanya fokus pada penyediaan kebutuhan pokok petani, seperti benih, pupuk, alat mesin pertanian, dan irigasi, tetapi juga mendorong program hilirisasi.

Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin memberikan apresiasi tinggi kepada Mentan Amran yang mampu menyelesaikan 70 persen masalah pertanian dengan cepat

