Ketua DPD RI Sultan Apresiasi DMDI Merangkul Generasi Muda untuk Rawat Nilai-nilai Kebangsaan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Baktiar Najamudin menyampaikan apresiasi dan Selamat atas penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Seminar International organisasi Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) Tahun 2026.

Menurutnya, DMDI tidak hanya menjadi wujud eksistensi bangsa Melayu yang Islami, namun menjadi perekat persatuan nasional sekaligus instrumen diplomasi budaya bagi negara.

"Sebagai anak muda Melayu, kami tentunya sangat mendukung program sosial budaya DMDI yang makin merangkul peran serta generasi muda. Anak Muda baik Gen Z maupun Millnnial adalah penerus peradaban bangsa yang harus kita bina, kita didik dan kita kaderkan bersama," ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa (25/8).

Sebagai organisasi lintas negara, kata Sultan, DMDI memiliki tantangan tersendiri untuk memperkuat hubungan negara-negara serumpun di kawasan.

"Indonesia dan Negara-negara serumpun Melayu saat menghadapi berbagai persoalan yang sama. Salah satunya adalah persoalan Pangan dan energy serta krisis lingkungan hidup," tegasnya.

Sultan yang merupakan pembina DMDI mendorong agar DMDI terus berkolaborasi dan mendukung program ketahanan pangan, ketahanan energi serta Ketahanan lingkungan oleh Pemerintah di setiap Negara serumpun.

"Tentunya DMDI memiliki tanggung jawab amar ma'ruf nahi mungkar. Namun lebih dari itu, DMDI memiliki peran peradaban dalam menuntun lahirnya kepemimpinan muda Melayu yang inovatif, tekhnokratis juga berwawasan ecologi," ujar Sultan.(fri/jpnn)