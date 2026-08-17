Ketua DPD RI Sultan Apresiasi Pemerintah Beri Dukungan Anggaran Untuk Daerah Terdampak Gempa NTT

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menyampaikan keprihatinan dan dukacita mendalam kepada para korban dan seluruh masyarakat daerah terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Mantan wakil Gubernur Bengkulu itu pun meminta agar Pemerintah memberikan dukungan fiskal kepada pemerintah daerah terkait agar proses penanganan masyarakat korban bencana dapat tertasi dengan optimal.

"Yang patut diperhatikan adalah bahwa bencana gempa bumi ini masih berlangsung dengan skala yang lebih kecil dari sebelumnya. Hal ini mendorong BMKG dan Pemerintah daerah setempat meminta masyarakat untuk tidak beraktifitas di dalam rumah masing-masing," ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Senin (17/8).

Dia mengapresiasi langkah Pemerintah Pusat dan BNPB yang secara cepat dan cermat melakukan evakuasi dan mendata jumlah korban dan dampak kerusakan pada infrastructure juga bangunan secara real time.

"Dengan ruang fiskal yang relatif sempit, Pemerintah daerah setempat tentu sangat membutuhkan tambahan anggaran guna mempercepat proses pemulihan fasilitas publik dan melayani kebutuhan masyarakat di lokasi-lokasi pengungsian," terang Sultan.

DPD RI, kata Sultan, terus melakukan koordinasi secara intensif dengan anggota DPD RI asal NTT yang saat ini sedang meninjau secara langsung di daerah terkait.

"Kami harap Pemerintah Pusat dan Daerah terus berkoordinasi menyiapkan langkah-langkah rehab-rekon secara lebih cepat," ujarnya.

"Saat ini empat anggota DPD RI asal NTT sedang berkoordinasi dan meninjau secara langsung di wilayah Pulau Flores bagian Utara. Seperti biasa, DPD RI secara kelembagaan akan memberikan bantuan bencana kepada masyarakat yang terdampak," ujar Sultan.(fri/jpnn)



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