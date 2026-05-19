Ketua DPD RI Sultan Beri Pembekalan Kepada 1.700 Calon Wisudawan UGM
jpnn.com, YOGYAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Periode 2024–2029 Sultan Baktiar Najamudin memberikan pembekalan kepada 1.760 calon wisudawan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Pembekalan calon wisudawan sarjana dan sarjana terapan periode III tahun akademik 2024/2025 itu berlangsung pada Selasa (19/5) di lantai 2 Grha Sabha Pramana UGM.
Kegiatan ini diadakan sehari sebelum pelaksanaan wisuda sarjana UGM yang akan dilaksanakan pada Rabu dan Kamis, 20-21 Mei 2025.
Sultan menyampaikan pengalamannya sebagai seorang praktisi di bidangnya.
Dia menyoroti proses wisuda bukan hanya perihal kelulusan, melainkan tentang perpindahan dari ruang teori menuju realitas.
Ada banyak hal yang berbeda antara apa yang dipelajari di kelas dan dunia nyata.
“Dan, sering kali realitas tidak selalu hadir sesuai dengan isi proposal yang teman-teman pikirkan,” ujarnya.
Menurutnya, wisuda bukan garis akhir pendidikan, melainkan hari pertama para calon wisudawan akan diuji dalam lingkungan yang lebih nyata.
