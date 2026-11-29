Kenang Pidato Sukarno di Kongres AS 1956
Ketua DPD RI Sultan: Musyawarah Mufakat Sebagai Prinsip Demokrasi Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Baktiar Najamudin mengatakan prinsip dan nilai dasar demokrasi Indonesia adalah pada lembaga Perwakilan dan Musyawarah Mufakat.
"Basis nilainya ada pada sila ke-4 Pancasila yang diperkenalkan oleh The founding fathers kita Sukarno dalam pidatonya di Kongres AS pada 17 Mei 1956 sebagai demokrasi," ujar Sultan saat menyampaikan sambutannya pada acara Press gathering bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di Ciawi Bogor pada Sabtu (29/11).
Menurut Sultan, Indonesia saat ini tengah terjebak dalam praktik demokrasi prosedural yang eksklusif dan high cost politic (mahal).
"Sebagai bangsa kita harus introspeksi diri, mengapa demokrasi dan sistem politik kita demikian liberal dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Bangsa Indonesia memiliki karakter demokrasi yang berbeda dengan demokrasi liberal yang mendewakan one man one vote, tegasnya
Demokrasi Pancasila, tambahnya, adalah demokrasi deliberatif yang harus kita Jadikan basis nilai politic dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Demokrasi Pancasila yang mengedepankan asas musyawarah mufakat adalah sangat inklusif dan berkeadilan secara politik. Kualitas gagasan dan kapabilitas personal menjadi standar dalam proses recruitment kepemimpinan nasional," ujarnya.(fri/jpnn)
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengatakan prinsip dan nilai dasar demokrasi Indonesia adalah pada lembaga perwakilan dan musyawarah mufakat.
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
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