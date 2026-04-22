Ketua DPD RI Sultan Resmikan Ndalem Widya Asih dan Berdiskusi dengan Mahasiswa Fisipol UGM

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Baktiar Najamudin mengunjungi Universitas Gajah Mada (UGM) pada Selasa 21 April 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Sultan disambut langsung oleh Rektor UGM Prof. Ova Emilia di Gedung rektorat.

Mantan wakil Gubernur Bengkulu itu bersama Senator Ahmad Sauqi, mantan Senator Dr. Rahmat Syah dan Rektor UGM meresmikan Ndalem Widya Asih Senior Sharing Space, tempat berkumpul bagi para alumni senior UGM saat berkunjung ke kampus tersebut.

Senator asal Bengkulu itu mengatakan UGM memiliki reputasi sebagai Kampus kelas dunia yang inovatif dan berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

"Berkat kesungguhan dan konsistensi UGM dalam menyiapkan ekosistem pendidikan tinggi yang berkeadaban di berbagai bidang kehidupan bangsa, banyak alumni kampus ini yang sukses berkiprah di level Nasional. Baik di lembaga legislatif maupun eksekutif dan yudikatif," ujar Sultan.

Menurutnya, UGM adalah simbol kemajuan pembangunan SDM yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan Indonesia.

"Harus kita akui, sejak lama gagasan dan kiprah pengabdian alumni UGM sangat mempengaruhi arah kebijakan Pembangunan Nasional," tegasnya.

Selain itu, Ketua DPD RI ke-6 itu juga diketahui mengisi kuliah umum di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UGM.