Ketua DPD RI Sultan Sampaikan Terima Kasih Kepada Purbaya

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Repubik Indoensia (DPD RI) Sultan Baktiar Najamudin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada mantan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa.

Menurutnya, Purbaya merupakan sosok yang humble, berani dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas konstitusionalnya sebagai Bendahara Umum Negara Selama satu tahun.

"Atas nama lembaga DPD RI kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Purbaya. Beliau cukup sering datang ke DPD RI untuk mendiskusikan perihal anggaran dan isu-isu kedaerahan bersama anggota DPD RI dari setiap daerah," ujar Sultan kepada awak media setalah memimpin Sidang Paripurna Luar Biasa bersama penyerahan hasil pertimbangan RAPBN 2027 dengan Menteri Keuangan, Gubernur BI, Kepala OJK, dan Menteri Bappenas di Gedung Nusantara 5 Senayan Jakarta pada Rabu (16/9).

Sultan mengatakan kehadiran Menteri Keuangan RI yang baru Suahasil Nadzara sebagai mitra kerja dalam rapat Paripurna Luar Biasa tersebut sebagai wujud komitmen agar ke depan kerja sama DPD RI dengan kementerian Keuangan dalam agenda pembanguan daerah semakin intensif dan berdampak.

"Kami juga mengucapkan Selamat datang Dan Selamat bertugas Menteri Keuangan RI saudara Suahasil Nadzara ke DPD RI. Ke depan amankan banyak sekali aspirasi dan harapan masyarakat juga Pemerintah daerah yang Penting untuk kami diskusikan," tegasnya.

Mantan aktivis KNPI itu yakin Menteri Keuangan RI yang baru dapat memberikan optimisme dan energy bagi pasar Dan tentunya kepada Pemerintah Daerah.

"Kami percaya saudara Menteri Keuangan Pak Suahasil dapat membantu Presiden Prabowo secara maksimal, terutama dalam memenuhi target penerimaan negara dan menjaga defisit anggaran di tengah tantangan ketidakpastian ekonomi global saat ini," ujar Sultan.(fri/jpnn)