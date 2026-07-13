Ketua DPD RI Sultan Sebut KDMP Sebagai Ikon Pembangunan Ekonomi Kerakyatan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Baktiar Najamudin mengatakan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai ikon pembangunan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada tujuan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Hal ini disampaikan mantan ketua HIPMI Bengkulu itu saat menghadiri Hari Koperasi Nasional ke-79 di Jakarta pada Minggu (12/7).

"Tujuan dibentuknya Koperasi adalah bagaimana meningkatkan akses dan asset ekonomi masyarakat secara komunal, bukan sekedar meraup keuntungan profit," ujar Sultan kepada awak media.

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Sultan sangat memahami adanya Koperasi Desa Merah Putih yang hanya membukukan omzet harian dalam jumlah kecil. Saya kira hal itu sangat wajar bagi sebuah Koperasi yang baru beroperasi.

"Sesuai prinsip dan azasnya, Koperasi tidak diorientasikan secara mutlak pada laba, layaknya sebuah perusahaan dagang. Yang paling penting adalah bagaimana keberadaan Koperasi dapat memberikan dampak nyata bagi Masyarakat sebagai anggota Koperasi," tegasnya.

Pria kelahiran Desa Pino Bengkulu itu optimis bahwa dengan manajemen yang tepat dan tentunya dukungan masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih akan tumbuh menjadi lembaga ekonomi kerakyatan yang kuat dan kokoh sebagai soko guru ekonomi Nasional.

"DPD RI secara kelembagaan tentunya sangat mendukung Program Koperasi Desa Merah Putih. Karena tujuan utama pembentukan Koperasi adalah untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan dan keadilan ekonomi kerakyatan di dearah," ujar Sultan.(fri/jpnn)