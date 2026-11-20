jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan agar kepemimpinan nasional harus didesign dengan memperhatikan juga pertimbangan kewilayahan dan keadilan politik.

Hal ini disampaikan mantan wakil Gubernur Bengkulu itu saat ditanya wartawan terkait harapan DPD RI terhadap calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka yang akan diusulkan oleh presiden Prabowo Subianto kepada MPR RI pada acara Detik Award di Westin Hotel, Jakarta, Kamis (19/11).

"Indonesia adalah negara Kepulauan yang sangat luas secara geografis, dan tentunya cukup kompleks dari sisi sosiologis. Setiap wilayah baik bagian Barat, Tengah Dan Timur Indonesia memiliki karakter kebutuhan dan tantangan yang berbeda," ujar Sultan kepada awak media.

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Oleh Karena itu, kata Sultan, di tengah tantangan pembangunan daerah yang Masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat, kami mengusulkan agar ke depan jumlah Wakil Presiden RI sebaiknya disiapkan lebih dari 1 atau maksimal 3.

"Ini merupakan usulan lama kami, namun saya kira masih relevant untuk diwacanakan di saat bangsa ini sedang mencari sosok Wapres yang baru. Agar Ke depan kita ingin para wapres ini dapat berkantor di Papua, Kalimantan dan Sumatera," tegasnya

Tugas dan agenda President, kata Sultan , sudah sangat banyak, sehingga perlu dibantu oleh beberapa Wapres yang memiliki visi dan mampu mengawal setiap program Pemerintah sekaligus menjawab memahami kebutuhan masyarakat daerah

Dengan jumlah Wapres yang sesuai dengan kebutuhan, kami percaya bahwa program-program pemerintah dapat terealisasi Dan tentunya kinerja para Kepala Daerah diawasi dengan baik oleh para Wapres di setiap wilayah," ujar Sultan.(fri/jpnn)