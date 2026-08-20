Ketua DPD RI Tindak Lanjuti Kerja Sama Pendidikan dengan Rusia

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menerima kunjungan Senator Federasi Rusia Ilyas Umakhanov di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Ketua DPD RI bersama delegasi ke Rusia pada April lalu yang menghasilkan penandatanganan memorandum kerja sama antara Indonesia dan Federasi Rusia.

Sultan menyatakan, pertemuan tersebut menjadi momentum untuk membahas sejumlah program yang dapat segera ditindaklanjuti. Hal itu mencakup rencana kunjungan balasan serta penguatan kerja sama di berbagai bidang yang menjadi kepentingan bersama. Ia menekankan pentingnya mendorong kolaborasi yang lebih konkret, khususnya di bidang pendidikan, kebudayaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan.

"Kami akan memfasilitasi kerja sama yang sudah disepakati dengan komite-komite terkait, khususnya di bidang pendidikan dan kebudayaan. Rusia juga menjadi salah satu negara yang diminati anak-anak muda Indonesia untuk menuntut ilmu. Jadi, kerja sama pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan perlu terus kita dorong," ujar Sultan.

Menurut Sultan, penguatan kerja sama pendidikan tidak hanya penting dalam membuka akses generasi muda Indonesia terhadap pendidikan di Rusia. Kerja sama itu juga dapat menjadi ruang pertukaran pengetahuan, teknologi, dan pengalaman antarkedua negara.

Senator Federasi Rusia Ilyas Umakhanov menyambut baik pertemuan tersebut. Ia menyebut kunjungannya merupakan tindak lanjut dari kunjungan Ketua DPD RI ke Rusia yang dinilainya berlangsung sukses dan produktif.

"Kunjungan hari ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan yang sangat sukses dan produktif dari Bapak Ketua beserta delegasi ke Rusia pada April lalu. Dalam kunjungan tersebut, kami telah menandatangani memorandum yang mencakup berbagai bidang kerja sama antara Rusia dan Indonesia," ujar Ilyas.

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Selain pendidikan dan kebudayaan, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung mengatakan kerja sama kedua negara berpeluang dikembangkan di sektor strategis lainnya. Beberapa bidang yang disebutkan antara lain perkeretaapian, teknologi nuklir, dan teknologi penerbangan.

"Beberapa bidang yang bisa kita spesifikkan antara lain perkeretaapian, nuklir, dan teknologi penerbangan. Secara keseluruhan, kerja sama ini sudah pernah ditawarkan dan tinggal kita lihat bagaimana bentuk tindak lanjutnya," ujar Tamsil.