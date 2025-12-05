Ketua DPR Minta Pembentukan Dapur Umum Agar Pengungsi Bencana Sumatra tidak Kelaparan

menu
Ketua DPR RI Puan Maharani soal pembentukan dapur umum untuk pengungsi. Foto: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mendesak dibentuknya dapur umum di tempat pengungsian warga terdampak banjir dan longsor Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Dia berkata demikian saat menjawab pertanyaan awak media soal ancaman kelaparan para pengungsi bencana Sumatra.

"Ya, yang pasti dapur harus segera dijalankan," kata Puan ditemui awak media di Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/12).

Legislator PDI Perjuangan itu di sisi lain juga mendorong ketersediaan pangan bagi pengungsi yang perlu ditambah demi mengantisipasi ancaman kelaparan. 

"Bahan baku yang sekarang memang masih terbatas, ya, harus diselesaikan permasalahannya," ujar Puan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan parlemen sudah membentuk Tim Pengawas (Timwas) Bencana.

Dia mengatakan Timwas Bencana telah memantau ke lapangan untuk memastikan kerja BNPB dalam menanggulangi banjir dan longsor di Sumatra.

Cucun berharap BNPB bisa segera menembus lokasi terdampak bencana, terutama ke wilayah dengan akses terputus untuk memberikan bantuan ke pengungsi.

