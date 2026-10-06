Ketua DPR Minta Polisi Usut Penganiayaan terhadap Koordinator BEM UI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kepolisian tak diam menyikapi kabar seorang koordinator BEM UI Hafidz Hernanda diduga dianiaya orang tak dikenal di Tebet, Jakarta Selatan (Jaksel).

Hal demikian dikatakan dia saat ditanya awak media soal kabar penganiayaan terhadap Hafidz pada Minggu (4/10) kemarin.

"Meminta kepada pihak kepolisian untuk bisa menyelidiki hal tersebut dengan sebaik-baiknya dan kemudian segera menemukan pelakunya," kata dia ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10).

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Legislator PDI Perjuangan itu mengatakan Komisi III bakal menyoroti kasus penganiayaan terhadap Hafidz agar peristiwa serupa tak terulang.

"Tentu saja nanti di Komisi 3 kami akan tanyakan kenapa itu bisa terjadi dan hal-hal seperti itu tidak boleh terulang kembali," ujar Puan.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya berjanji mengusut kasus penganiayaan terhadap Hafidz oleh OTK saat berkendara di Tebet.

"Tentunya kami dari Polda Metro Jaya akan mendalami peristiwa ini yang kejadian di Tebet," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Selasa (6/10).

Polisi minta korban maupun pihak terkait agar membuat laporan kejadian tersebut sembari pengusutan tetap berjalan.