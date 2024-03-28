Ketua DPR: Persiapan Parlemen Menggelar Sidang Tahunan Sudah 80 Persen

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan persiapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Paripurna Penyampaian RAPBN Tahun Anggaran beserta Nota Keuangan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (14/8), telah mencapai 80 persen.

"Insyaallah sudah siap 80 persen. Besok persiapan terakhir dan hari Jumat insyaallah semuanya sudah siap," kata Puan ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/8).

Puan mengaku bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad beserta Ketua DPD RI Sultam Bachtiar Najamudin telah meninjau kesiapan menyambut acara.

Dia berharap pelaksanaan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Paripurna Penyampaian RAPBN Tahun Anggaran beserta Nota Keuangan berjalan mulus.

"Insyaallah semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar," ujar Puan.

Dia dalam kesempatan itu juga menjelaskan alasan parlemen menentukan waktu Sidang Tahunan pada 14 dan bukan 16 Agustus.

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Puan mengatakan penentuan tanggal pelaksanaan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengingat 16 Agustus jatuh pada hari libur.

"Jadi, bukan dipindahkan, memang sesuai dengan aturan dilaksanakan pada hari kerja, dan kami melaksanakan insyaallah pada tanggal 14 Agustus hari Jumat dimulai jam 08.30 WIB," ujar Ketua DPP PDIP itu.