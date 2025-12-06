menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Ketua DPRD Bogor Puji Dedikasi Guru dalam Membangun Generasi Muda

Ketua DPRD Bogor Puji Dedikasi Guru dalam Membangun Generasi Muda

Ketua DPRD Bogor Puji Dedikasi Guru dalam Membangun Generasi Muda
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor. Foto: source for jpnn

jpnn.com, BOGOR - Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, membahas tentang pentingnya peran guru dalam membangun kualitas sumber daya manusia saat memimpin Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor yang berlangsung belum lama ini.

Dia menyampaikan apresiasi mendalam bertepatan dengan momentum peringatan Hari Guru Nasional 2025.

“Peran guru dalam memajukan bangsa lewat pendidikan sangat besar,” ujar Adityawarman.

Baca Juga:

Dia menekankan bahwa jasa para pendidik tidak hanya berhenti pada proses belajar mengajar, tetapi juga menciptakan landasan bagi kemajuan generasi mendatang.

Menurutnya, para guru adalah pahlawan yang menghadirkan lingkungan pendidikan yang lebih baik bagi anak bangsa.

“Bapak dan ibu guru bukan hanya seorang guru, tetapi juga pahlawan yang menjadikan dunia pendidikan tempat yang indah,” katanya.

Baca Juga:

Adityawarman menyampaikan rasa terima kasih atas dedikasi para guru yang dinilai tidak dapat diukur dengan materi.

“Terima kasih bapak dan ibu guru atas semua dharma bakti yang tak ternilai,” tuturnya.

Adityawarman menegaskan peran vital guru sebagai penentu kualitas sumber daya manusia bangsa.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI