Ketua DPRD Bogor Soroti Pentingnya Sinergi dalam Perlindungan Anak

jpnn.com, BOGOR - Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil, mendorong kolaborasi berbagai pihak untuk memperkuat perlindungan anak di tengah beragam ancaman, mulai dari kekerasan seksual, perundungan, pergaulan berisiko, hingga dampak dunia digital.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri talkshow bertajuk “Bekal untuk Anak, Perlindungan untuk Masa Depan” di Aula Serbaguna DPRD Kota Bogor, baru-baru ini.

Kegiatan tersebut diselenggarakan melalui kolaborasi Ikatan Istri Anggota Dewan (IKIAD) Kota Bogor dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bogor.

Talkshow ini menjadi sarana edukasi bagi masyarakat, khususnya orang tua, untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan anak.

Dalam sambutannya, Adityawarman mengapresiasi inisiatif IKIAD dan KPAID Kota Bogor yang menghadirkan ruang diskusi mengenai perlindungan anak.

Menurutnya, persiapan generasi penerus bangsa menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan keterlibatan keluarga, organisasi masyarakat, dan pemerintah.

“Untuk menyiapkan anak kita menjadi generasi terbaik, generasi masa depan, generasi Indonesia Emas 2045, diperlukan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak. Kami mengapresiasi sinergi dan kolaborasi ibu-ibu pada pagi hari ini,” ujar Adityawarman.

Dia mengatakan, DPRD Kota Bogor berkomitmen mendukung berbagai upaya penguatan perlindungan anak. Salah satunya melalui pengesahan peraturan daerah tentang Kota Layak Anak dan Perlindungan Anak pada Agustus 2026.